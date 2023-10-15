Ученые: Неандертальцы охотились на пещерных львов 3 15.10.2023, 18:04

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Для древних людей охота на этих животных была чем-то вроде «дела чести».

В новом исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, ученые из Тюбингенский университет имени Эберхарда и Карла описали находки из пещеры Айнхорнхеле («Пещера единорога») в Германии. Археологи XVII века предполагали, что в этой пещере обитали единороги, но позже выяснилось, что она была стоянкой неандертальцев, пишет techinsider.

Теперь в Айнхорнхеле обнаружили кости пещерных львов, в слое отложений, датируемых примерно 190 000 лет назад.

Исследователи также повторно изучили останки евразийских пещерных львов возрастом от 55 000 до 45 000 лет, который были найдены в 1980-х годах в Баварии во время раскопок памятника Зигсдорф.

На костях, найденных в Айнхорнхеле ученые нашли отметины, сделанные каменным орудием. Это указывает на то, что с животного, вероятно, снимали шкуру.

На скелете из Зигсдорфа исследователи обнаружили след колотой раны на внутренней стороне третьего ребра льва, которая свидетельствует о том, что хищник был заколот копьем.

Пещерный лев – вымерший хищник, который был крупнее современных львов. Свое название он получил отчасти за то, что охотился на пещерных медведей.

До этого исследования не было прямых доказательств того, что неандертальцы намеренно охотились на крупных хищников.Неизвестно, почему они выбирали такую грозную и опасную добычу. Возможно, эти животные были убиты в целях самозащиты, или же они были старыми и слабыми. Однако исследователи не верят, что убийства произошли исключительно по необходимости. По их мнению, охота на высших хищников была для неандертальцев чем-то вроде «делом чести» и стремлением к престижу в глазах своей группы.

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