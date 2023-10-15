Блокаду сектору Газа устраивает не Израиль Альфред Кох

15.10.2023, 18:44

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А родной палестинцам ХАМАС.

Прошел один год и 231 день войны. Если послушать российских пропагандистов, то российские войска четвертый день успешно наступают в районе Авдеевки и «все идет по плану». Если же посмотреть на сегодняшние карты ISW, то они почти ничем не отличаются от вчерашних.

ISW в своих комментариях к картам пишет, что российская попытка окружить украинскую группировку в Авдеевке фактически провалилась. И при этом институт ссылается на российских же милиблогеров, которые говорят, что российская военная цензура запрещает им писать правду о событиях под Авдеевкой.

Но ведь путинские полководцы обещали нам еще и взятие Купянска и Лимана. А про это «наступление» даже уже и сказать нечего, кроме того, что оно «идет». Вопрос лишь в том – куда? Куда идет это мифическое наступление, если на картах его нет?

Посудите сами: если двумерная карта не показывает никакого наступления, а генералы говорят, что оно, тем не менее, идет, значит оно идет в другом измерении, которое на этой карте отразить невозможно. Следовательно оно идет либо вниз, либо – вверх. То есть тушку в могилу, а душу – на небеса… Так, что ли? Не, ну а как? Я другого объяснения не нахожу.

Справедливости ради нужно сказать, что и украинцам похвастаться нечем. Их наступление на юге тоже нельзя назвать уж очень стремительным. Мягко говоря. Сильно мягко говоря. Вот и сегодня карты ISW не фиксируют никакого продвижения ВСУ ни на мелитопольском, ни на бердянском направлении.

Но есть и хорошие новости. Командование Сухопутных войск Украины официально сообщило, что впервые с начала войны ВСУ стали выстреливать больше артиллерийских снарядов в день, чем армия России.

Военные заявляют, что такой результат зафиксирован впервые с начала полномасштабного вторжения. В первой декаде октября 2023 года российская артиллерия выпускала всего по 7 тыс. снарядов в день, тогда как ВСУ – 9 тыс. (Для сравнения: на протяжении 2022 года россияне выпускали от 63 тыс. до 20 тыс. снарядов в день, в то время как украинская артиллерия могла позволить себе только от 4 тыс. до 7 тыс. выстрелов).

Судя по приведенным графикам, количество выстрелов ВСУ медленно, но неуклонно росло с начала второго квартала 2023 года и за это время выросло с 4 тыс. выстрелов в сутки до 9 тыс.

Так или иначе, но такое преимущество украинской артиллерии в сочетании с большей ее точностью, мощностью и дальностью означает, что Украина теперь может себе позволить не очень торопиться с наступлением: артиллерийские дуэли будут медленно, но верно истощать противника. И рано или поздно количество перейдет в качество и российская оборона рухнет.

Остается только надеяться, что западная поддержка Украины не ослабнет, несмотря на ситуацию в Израиле и секторе Газа. Во всяком случае все западные лидеры уже высказались, что война на Ближнем Востоке никак не повлияет на поставки оружия Украине.

А тем временем израильская армия полностью освободила от хамасовских боевиков всю территорию вокруг сектора Газа и приготовилась начать наземную операцию по полному уничтожения ХАМАС. Пауза предсказуемо возникла из-за того, что было принято решение дать дополнительное время для эвакуации мирного населения из северной части Газы, где и будет проходить операция.

Разумеется, сейчас все сильнее раздаются голоса с осуждением планов Израиля по наземной операции. Это было вполне ожидаемо. Всегда, сколько я себя помню, в таких случаях либеральному мировому сообществу почему-то палестинских детей жальче, чем израильских.

Но я, откровенно говоря, не очень понимаю, почему это сообщество апеллирует к Израилю, а не к ХАМАС? Логичнее было бы потребовать от ХАМАС освободить, например, захваченных заложников и выдать преступников, учинивших резню в израильских кибуцах, и тогда никакой наземной операции не будет. В теории, хамасовцам ведь своих палестинских мирных жителей должно быть жальче, чем израильтянам. Вот пусть и продемонстрируют свою любовь к народу, ради которого они ведут свою «борьбу».

Ситуация доходит до каких-то гротескных форм. Тут давеча Путин, ритуально согласившись с тем, что «Израиль имеет право на защиту», тем не менее потребовал не устраивать Газе блокаду по типу ленинградской и немедленно пустить туда воду и электричество, иначе, мол, там начнется голод и мор.

(Он, кстати, наговорил еще много разных пропалестинских лозунгов, чем заслужил публичную благодарность от ХАМАС. Эта благодарность теперь будет вечно гореть у него на лбу каиновой печатью. Надеюсь, после этого его уже никто не считает другом Израиля и вообще продвинутым юдофилом?).

Но начнем с того, что, во-первых, право на защиту у Израиля (как и у любой другой страны) есть по определению, и специального разрешения Путина для этого не нужно. Не очень понятно, зачем говорить такие очевидные вещи с видом, как будто ты делаешь Израилю одолжение, признавая за ним это право.

Во-вторых, Израиль поставляет в Газу лишь 20% всей потребляемой там воды и, ограничив ее подачу, он никак не может устроить в Газе «ленинградскую блокаду».

Что же касается электричества, то в Газе есть свои генерирующие мощности, плюс, помимо Израиля, электричество туда поставляет еще и Египет. Поэтому не очень понятно, почему друзья палестинского народа требуют именно от Израиля продолжать поставки электричества (по факту, кстати, много лет уже бесплатные), а не от Египта? Где же пресловутая арабская солидарность? Почему претензии только к Израилю?

С учетом террористической вылазки хамасовцев понятно, почему Израиль закрыл свою границу с Газой. Но почему ее тут же симметрично полностью закрыл Египет (и строит там сейчас бетонную стену)? Может быть, это как-то особенно выпукло характеризует ХАМАС? Нет? Все равно виноват Израиль?

И потом, опять же: Израиль четко заявил, что вода и электричество снова начнут поступать в Газу, как только ХАМАС вернет всех захваченных заложников. Чего, казалось бы, проще: отдайте заложников и все опять станет как было. И кто при таких условиях устраивает Газе «ленинградскую блокаду»? Разве Израиль? Нет! Ее устраивает родной палестинцам ХАМАС! Который из них же и состоит.

В любом случае, несмотря на противодействие ХАМАС, 400 тыс. жителей северной части Газы (из 1,1 млн) уже эвакуировались в южную. Если темпы эвакуации останутся прежними, то через пару суток можно будет начинать наземную операцию: кроме собственно хамасовцев и совсем уже полных идиотов там никого не будет.

Короче: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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