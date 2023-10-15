В Беларусь идет холодная осень 2 15.10.2023, 19:11

2,860

Возможны заморозки.

Погода в Беларуси в начале недели будет холодной и дождливой, возможен мокрый снег.

В понедельник, 16 октября, будет переменная облачность, задует северный ветер, вероятность осадков — высокая.

Температура воздуха днем — от 6 до 11 градусов тепла. Ночью возможны заморозки.

Примерно такая же погода будет во вторник, 17 октября. Ветер усилится до 12 м/с, порывы могут быть и сильнее. Кратковременный дождь и мокрый снег — 80-90% вероятности.

Холодные и влажные воздушные массы с северо-запада Европы принесут в среду, 18 октября, осадки. Влажность будет достигать 80%, днем воздух максимально прогреется до 11°C днем, ночью столбик термометра опустится до 0°C.

В четверг, 19 октября, синоптики прогнозируют без существенных осадков. Не исключены туманы под утро, а значит, водителям следует быть предельно внимательными. Похолодает: ночью от -1 до +5°C, днем от + 4 до +9°C.

Тучи над Беларусью продолжат сгущаться в пятницу, 20 октября. Обещают кратковременные дожди с мокрым снегом. Ветер по-прежнему будет дуть сильно, температура: от +1 до +5°C днем.

В субботу и воскресенье, 21-22 октября, будет без существенных осадков — это предварительный прогноз.

В ночные и утренние часы — слабые туманы, влажность — до 80%.

Ночью станет еще холоднее: возможны заморозки до -3°C.

Днем в целом по республике температура будет на уровне 4-6 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».