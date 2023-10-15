Путин надувает щеки

Путин надувает щеки1
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 15.10.2023, 19:16
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Когда союзники потеряны, а новых нет и не будет
Путин заявил сегодня: «Мы с Китаем не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают». Все-то он озлобленно ведет заочную полемику с Америкой. На разные лады жалуется, что обидели. Теперь вот с военно-политическими союзами.
США и европейские страны не «делают», а давно сделали – после Второй мировой. И у России есть такой союз, созданный в подражание НАТО, называется ОДКБ. Но только в отличие от НАТО он слаб, поскольку у стран, которые в него вошли, нет общего понимания угроз. А уж то, что Путин устроил с членом ОДКБ Армений в ее противостоянии с Азербайджаном, еще больше ослабило ОДКБ.
Путин так говорит о Китае, будто тот готов, в случае чего, вступить с Путиным в военно-политический союз. А вот сам Путин по доброй воле этого не хочет.
Правда, однако, в том, что Китаю военно-политический союз с Путиным не нужен – его экономические интересы лежат в отношениях с западными странами, включая США. Как сказал сам великий неудачник, «ведь у европейцев большими темпами растет торговля с КНР, чем товарооборот России с Китаем».
Для заправки сырьем в России военно-политический союз ни к чему. Достаточно, наращивать экономическое сотрудничество, как и сообщил Путин. Здесь он прав. С поправкой, что это сотрудничество ровно до предела, где западные санкции не затрагивают китайские интересы. Там же, где это происходит, сотрудничество с Путиным заканчивается. Причина прагматична – большой рынок сбыта предпочитается маленькому.
У Путина все то же «надувание щек». Он работает исключительно на внутреннюю аудиторию, на граждан России, мороча им голову, скрывая, в каком тяжелейшем положении оказалась наша страна в мире. До чего он ее довел вместе со своими осыпанными наградами поддакивающими соратниками. Два союзничка великого неудачника – Северная Корея и ХАМАС только подчеркивают маргинальность нынешнего закатного правления.
Telegram-канал «СерпомПо»