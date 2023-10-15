«Что-то «Бумер» сломался»

Сергей Пархоменко

Белорусы высмеяли рэпера-лукашиста Серегу.

Рэпер-лукашист Серега опозорился на концерте в Минске. Артист «пустил петуха» на «ТракторШОУ», которое прошло в индустриальном парке «Великий камень».

Посмотрите, что пишут белорусы под видео, которое завирусилось в TikTok.

«Бумер на запчасти».

«Просто очень деньги нужны».

«Я бы лучше послушал «там где зреет виноград»….».

«Надо марку сигарет поменять».

«Просто чел забыл фонограмму, а так он всегда так пел».

«Скоро в ИВЛ будет петь».

«Далековато от оригинала....Это вообще он…»

«Чет бумер сломался»

«На Х-факторе такой-то судья придирчивый был. Интересно, что бы он сам себе сказал за такое исполнение», — пишут белорусы.

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