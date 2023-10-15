«Что-то «Бумер» сломался»2
- 15.10.2023, 19:22
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Белорусы высмеяли рэпера-лукашиста Серегу.
Рэпер-лукашист Серега опозорился на концерте в Минске. Артист «пустил петуха» на «ТракторШОУ», которое прошло в индустриальном парке «Великий камень».
Посмотрите, что пишут белорусы под видео, которое завирусилось в TikTok.
«Бумер на запчасти».
«Просто очень деньги нужны».
«Я бы лучше послушал «там где зреет виноград»….».
«Надо марку сигарет поменять».
«Просто чел забыл фонограмму, а так он всегда так пел».
«Скоро в ИВЛ будет петь».
«Далековато от оригинала....Это вообще он…»
«Чет бумер сломался»
«На Х-факторе такой-то судья придирчивый был. Интересно, что бы он сам себе сказал за такое исполнение», — пишут белорусы.
@_goluboglazaya_ @SERYOGA 😎 #черныйбумер #серёга #беларусь ♬ оригинальный звук - Анна Тимонина