Найдена рогатая оса-инопланетянин 1 15.10.2023, 19:25

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Новый вид обнаружен в Перу.

Исследователи обнаружили новый род насекомых — крупных ос-паразитов инопланетного вида в тропических лесах Перу, одном из самых биоразнообразных мест в мире, пишет «Хайтек».

Новый вид, обнаруженный в Национальном заповеднике Алпауайо-Мишана в Перу, назвали Capitojoppa amazonica. Его родовое название представляет собой комбинацию слова «capito», отсылки к большой выпуклой голове; и «йоппа», потому что вновь обретенная оса похожа на представителей рода Йоппа.

Брэндон Кларидж, докторант биологии в Университете штата Юта, и его коллеги обнаружили странный вид ос в рамках долгосрочного исследования. Они установили большие, похожие на палатки ловушки, которые ловят летающих насекомых в подлеске тропического леса.

Длина новой осы достигает 1,7 см, на голове у нее есть усы, похожие на рога. Она — одиночный эндопаразитоит, то есть откладывает одно яйцо внутри тела животного-хозяина. Гусеницы, жуки и даже пауки могут стать жертвами этого прожорливого паразита.

Как только самка обнаруживает хозяина, она садится на него и гладит своими усиками. Затем откладывает одно яйцо внутри хозяина, проткнув его яйцекладом (трубчатым органом, откладывающим яйца).

Через несколько дней яйцо вылупляется, и личинки начинают поедать хозяина изнутри. Они продолжают развиваться внутри твердой защитной оболочки или куколки внутри трупа животного, появляясь только после того, как превратились во взрослых ос.

C. amazonica — лишь один из 109 новых видов, обнаруженных командой с помощью отлова.

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