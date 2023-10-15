Мир вступает в большую историческую тряску Леонид Невзлин

15.10.2023, 19:56

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Леонид Невзлин

Европе предстоит отвечать на сложные вызовы.

Читая выступление канцлера Германии Шольца в Бундестаге и заявления министра иностранных дел Бербок в Израиле в рамках кризисной дипломатии, хочу отметить смелость в их оценках происходящего. Это дает надежду, что действия не будут расходится со словами и мы можем увидеть реальные сроки за использование символики ХАМАС и сжигание флага государства Израиль в Европе.

В первую неделю войны Израиля с ХАМАСом количество и массовость пропалестинских митингов в Европе бросались в глаза. Многим правительствам пришлось в целях безопасности отменить занятия в еврейских школах, увеличить полицейские патрули возле еврейских организаций и посольств Израиля. Я уже молчу про соцсети, где арабские граждане ЕС в лоне демократии и прав человека с нескрываемой радостью приветствуют зверства ХАМАС.

Что поделать, европейские интеллектуалы годами крутили пластинку «антимусульманского расизма». Теперь они – и еврейские сообщества в Европе – пожинают плоды.

На этом фоне особенно ценны для меня размышления профессора этнологии Сюзанны Шретер, главы Франкфуртского исследовательского центра глобального ислама. В своей статье для Neue Zürcher Zeitung она предлагает поговорить о демонизации евреев. Вопрос ставится прямо: а все ли хорошо с исламской политикой Германии, или мы ее полностью провалили? Куда деть многочисленные факты нападения на евреев со стороны мусульманских общин Германии? Почему война на Ближнем Востоке подрывает общества внутри Европы, и куда это приведет в будущем?

Далее Шретер анализирует реакцию весьма респектабельного Центрального совета мусульман Германии (ZMD). И тут без сюрпризов: остановите боевые действия, но Израиль первый начал. Также профессор Шретер указывает на финансирования исламских групп и ассоциаций Германии правительствами Турции, Ирана, стран Персидского залива. Вывод очевиден – политический ислам с его отвратительным антисемитским лицом в странах развитой демократии нуждается в серьезном анализе и адекватной оценке.

Мир вступает в большую историческую тряску, и Европе предстоит отвечать на сложные вызовы. Отгородиться заборами и откупиться деньгами на сей раз не получится.

Леонид Невзлин, Telegram

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