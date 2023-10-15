Белорусские футболисты упустили победу над швейцарцами, пропустив два гола за две минуты2
- 15.10.2023, 20:57
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Белорусские футболисты упустили победу над швейцарцами, пропустив два гола за две минуты. Матч проходил в рамках квалификации на Евро-2024.
На 28 минуте счет открыл швейцарец Джердан Шакири. На 61-й белорусы сравняли счет после удара Макса Эбонга. Вскоре белорусы забили второй мяч — отличился Денис Поляков.
Кирилл Печенин сделал счет 1:3 в пользу гостей на 84-й минуте. Однако хозяевам удалось отыграться. Белорусы пропустила два гола за две минуты. Отличились Мануэль Аканджи и Зеки Амдуни.
Белорусы занимают предпоследнее место в группе с семью очками после восьми игр.