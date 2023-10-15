В Беларуси погода бьет рекорды 15.10.2023, 21:18

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Сразу на 16 метеостанциях обновлены температурные максимумы.

На 16 белорусских метеостанциях, в том числе в двух областных центрах, 14 октября были обновлены температурные рекорды. Об этом сообщает BPN, сравнив оперативные и архивные данные Белгидромета.

В Бресте воздух прогрелся до 24,3 градуса (24 градуса 14 октября 1993 года), в Гродно — до 22,8 (21,3 в 2019-м).

Обновились экстремумы также в Пружанах — 24,9 (23,2 в 1993-м), Ивацевичах — 24,3 (23,5 в 1993-м), Высоком — 24 (23,2 в 1993-м), Барановичах — 23,7 (22,6 в 1993-м), Столбцах — 23,6 (23 в 2019-м), Волковыске — 23,4 (22,2 в 2019-м), Лиде — 22,5 (21,6 в 2019-м).

Выше 20 градусов с новыми рекордами было в Нарочи, Шарковщине (20,9 против 20,3 в обоих случах), Лепеле (20,8 против 18,3 в 1993-м), Ошмянах (20,8 против 20,5 в 2019-м), Докшицах (20,8 против 20,6 в 2019-м), Верхнедвинске (20,6 против 20,1 в 2019-м) и Лынтупах (20,2 против 19,5 в 2019-м).

В Минске до повторения рекорда дня не хватило 0,1 градуса (22,1 против 22,2 четыре года назад).

Абсолютный максимум дня для всей территории страны держится 30 лет (26,4 градуса 14 октября 1993 года в Лельчицах против 25 минувшим днем в Дрогичине).

Во второй половине дня 14 октября на Беларусь начал распространяться холодный воздух. Как отмечают синоптики, по всей видимости, в субботу был заключительный всплеск осеннего тепла. На следующей неделе, 16−22 октября, белорусов ждет размеренное погружение в глубокую осень с понижением температуры до октябрьской нормы климата.

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