Андрей Макаревич: Винтовку не дадут, но постараюсь быть полезным
- 15.10.2023, 21:40
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Известный музыкант возвращается в Израиль.
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич объявил о возвращении из гастрольного тура домой, в охваченный войной Израиль.
«Винтовку, увы, не дадут. Но какую-никакую пользу для нашей победы постараюсь принести», — сказал он в соцсети, сообщив, что в желтой прессе уже успели написать, что Макаревич опять сбежал от войны, которая застала музыкантов легендарной группы в разгар европейских гастролей.
Он также обратился с пожеланиями удачи ко всем солдатам, всем резервистам, всем добровольцам.
«Как можно более скорой победы. И, пожалуйста, останьтесь целыми и невредимыми, возвращайтесь домой. Победим мы обязательно. Мы и не такое видели», — сказал певец.