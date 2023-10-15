Андрей Макаревич: Винтовку не дадут, но постараюсь быть полезным 15.10.2023, 21:40

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Андрей Макаревич

Известный музыкант возвращается в Израиль.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич объявил о возвращении из гастрольного тура домой, в охваченный войной Израиль.

«Винтовку, увы, не дадут. Но какую-никакую пользу для нашей победы постараюсь принести», — сказал он в соцсети, сообщив, что в желтой прессе уже успели написать, что Макаревич опять сбежал от войны, которая застала музыкантов легендарной группы в разгар европейских гастролей.

Он также обратился с пожеланиями удачи ко всем солдатам, всем резервистам, всем добровольцам.

«Как можно более скорой победы. И, пожалуйста, останьтесь целыми и невредимыми, возвращайтесь домой. Победим мы обязательно. Мы и не такое видели», — сказал певец.

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