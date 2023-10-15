ВСУ громят технику российских оккупантов под Авдеевой
- 15.10.2023, 22:03
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Видеофакт.
Российские войска приступили к значительным и длительным наступательным действиям вокруг Авдеевки Донецкой области.
Россия проводила одновременные атаки войск на северо-западе, западе и юге от Авдеевки с использованием бронетанковых штурмовых групп и сосредоточенной артиллерии. Однако нашим бойцам удалось уничтожить российскую колонну бронетехники во время неудачной попытки прорыва оккупантов южнее села Красногоровка.
Видео уничтожения техники опубликовал телеграм-канал украинского журналиста Юрия Бутусова.