ВСУ громят технику российских оккупантов под Авдеевой 15.10.2023, 22:03

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Видеофакт.

Российские войска приступили к значительным и длительным наступательным действиям вокруг Авдеевки Донецкой области.

Россия проводила одновременные атаки войск на северо-западе, западе и юге от Авдеевки с использованием бронетанковых штурмовых групп и сосредоточенной артиллерии. Однако нашим бойцам удалось уничтожить российскую колонну бронетехники во время неудачной попытки прорыва оккупантов южнее села Красногоровка.

Видео уничтожения техники опубликовал телеграм-канал украинского журналиста Юрия Бутусова.

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