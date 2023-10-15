Правящая партия «Право и Справедливость» лидирует на выборах в Польше: результаты экзитполов 5 15.10.2023, 22:15

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(Обновлено) Но правительство может сформировать оппозиция.

В Польше появились результаты экзитполов на парламентских выборов, пишет onet.pl.

В парламент проходит пять партий. Согласно опросу, побеждает правящая партия «Право и Справедливость» —36,8%.

Высокий результат показала оппозиционная «Гражданская коалиция», в которую входит партия экс-премьера Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» — 31,68%.

Третий результат показала партия «Третий путь» — 13,0%.

Четвертое место у «Левых» — 8,6%.

Пятое — правопопулистское объединение «Конфедерация» — 6,2%.

Отметим, что несмотря на победу правящей партии, реальные шансы создать правительство есть у оппозиции.

На выборах была зафиксирована рекордная активность — 72,9% избирателей. В некоторых городах люди стояли в очередях по четыре часа, чтобы проголосовать.

Общенациональный референдум, согласно предварительным данным, не состоялся. В нем приняли участие 40% избирателей при необходимом минимуме в 50%.

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