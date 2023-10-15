Правящая партия «Право и Справедливость» лидирует на выборах в Польше: результаты экзитполов

Правящая партия «Право и Справедливость» лидирует на выборах в Польше: результаты экзитполов5
- 15.10.2023, 22:15
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(Обновлено) Но правительство может сформировать оппозиция.
В Польше появились результаты экзитполов на парламентских выборов, пишет onet.pl.
В парламент проходит пять партий. Согласно опросу, побеждает правящая партия «Право и Справедливость» —36,8%.
Высокий результат показала оппозиционная «Гражданская коалиция», в которую входит партия экс-премьера Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» — 31,68%.
Третий результат показала партия «Третий путь» — 13,0%.
Четвертое место у «Левых» — 8,6%.
Пятое — правопопулистское объединение «Конфедерация» — 6,2%.
Отметим, что несмотря на победу правящей партии, реальные шансы создать правительство есть у оппозиции.
На выборах была зафиксирована рекордная активность — 72,9% избирателей. В некоторых городах люди стояли в очередях по четыре часа, чтобы проголосовать.
Общенациональный референдум, согласно предварительным данным, не состоялся. В нем приняли участие 40% избирателей при необходимом минимуме в 50%.