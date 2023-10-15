Глава правящей партии и лидер оппозиции прокомментировали результаты экзитполов в Польше 1 15.10.2023, 22:37

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Ярослав Качиньский

Побеждает правящая партия, но правительство может сформировать оппозиция.

В Польше по данным экзитполов на парламентских выборах лидирует правящая партия «Право и Справедливость», но правительство может сформировать оппозиция, пишет onet.pl.

Лидер «ПиС» Ярослав Качиньский прокомментировал результаты экзитполов:

— Выборы 2023 года позади. Результаты опросов дают нам четвертую победу в истории нашей партии. Это большой успех нашего формирования.

Прокомментировал результаты экзитполов и лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск:

— Выборы 2023 года позади. Победила польская демократия. Еще год назад в это никто не верил. Еще три месяца назад мы не были уверены в этом. Еще вчера люди подходили ко мне и спрашивали: «Справитесь ли вы».

Напомним, согласно опросу в Сейм проходят пять партий. Побеждает правящая партия «Право и Справедливость» —36,8%.

Высокий результат показала оппозиционная «Гражданская коалиция», в которую входит партия экс-премьера Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» — 31,68%.

Третий результат показала партия «Третий путь» — 13,0%.

Четвертое место у «Левых» — 8,6%.

Пятое — правопопулистское объединение «Конфедерация» — 6,2%.

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