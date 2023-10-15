Как может выглядеть польский Сейм после выборов? 15.10.2023, 22:46

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Оппозиция может получить 248 мест в парламенте.

В Польше по данным экзитполов на парламентских выборах лидирует правящая партия «Право и Справедливость», но правительство может сформировать оппозиция, пишет Polsat.

Результаты экзитполов показывают, что «Право и Справедливость» не получит самостоятельного большинства в Сейме даже в случае коалиции с «Конфедерацией». У обеих партий будет 212 мандатов.

У оппозиции есть шансы сформировать правительство. «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» получают 248 мест.

На парламентских выборах 2019 года «Право и Справедливость» одержала победу с результатом 43,59 процента. Победившая партия получила 235 мест, что обеспечило ей самостоятельное правление еще на четыре года.

Напомним, согласно опросу в Сейм проходят пять партий. Побеждает правящая партия «Право и Справедливость» — 36,8%.

Высокий результат показала оппозиционная «Гражданская коалиция», в которую входит партия экс-премьера Польши Дональда Туска «Гражданская платформа» — 31,68%.

Третий результат показала партия «Третий путь» — 13,0%.

Четвертое место у «Левых» — 8,6%.

Пятое — правопопулистское объединение «Конфедерация» — 6,2%.

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