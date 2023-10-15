ЦАХАЛ ликвидировал командира южного военного округа ХАМАСа 15.10.2023, 22:55

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Уничтожены десятки командных пунктов террористов.

Силы ЦАХАЛа по наводке разведок армии и ШАБАКа уничтожили Матаса Ида — командира ХАМАСа, отвечавшего за безопасность южного округа, пишут «Детали».

В сводке пресс-службы Армии обороны Израиля также сообщается об уничтожении десятков командных пунктов, военных позиций в северной части сектора и нескольких точек, откуда боевики ХАМАСа и «Исламского джихада» запускали ракеты.

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