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Байден будет продвигать в Конгрессе США пакет помощи для Украины и Израиля

  • 16.10.2023, 1:12
Байден будет продвигать в Конгрессе США пакет помощи для Украины и Израиля
Джо Байден

Украина нуждается в непрерывных поставках вооружения.

Президент США Джо Байден на следующей неделе попросит Конгресс согласовать пакет финансирования для поддержки Украины и Израиля общим объемом более 2 млрд долларов, пишет New Voice.

Об этом сообщил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире CBS News в воскресенье, 15 октября.

«Можно ожидать интенсивного взаимодействия с Конгрессом уже на этой неделе, поскольку мы работаем над таким пакетом и стремимся заручиться двухпартийной поддержкой», — сказал Салливан.

По его словам, пакет финансирования «значительно» превысит ранее заявленные 2 млрд долларов. Поскольку он будет включать не только военную технику для Украины, но и помощь для Израиля, сообщил Салливан.

Он добавил, что Украина нуждается в непрерывных поставках вооружения, поскольку «российское наступление уже в самом разгаре».

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