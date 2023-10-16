Старина Джо выстрелил по-македонски Telegram-канал «СерпомПо»

16.10.2023, 5:55

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Джо БАйден

И положил все Z-ожидания «носом в землю».

Когда ХАМАС напал на Израиль, должно быть не одно Zетерское сердце радостно заскакало по V-траектории: «Ну все, капец Америке. Теперь не выдюжит – переключится с Украины на Израиль и «мы победим».

Не знаем, что там было в МИД на Смоленке, но не исключаем, что банкет, где пузатые бойцы дипломатического фронта ходили вприсядку вокруг танцующей на радостях фронтвумен Захаровой – такой прорыв дружеского ХАМАСА …

И так длилось до вечера воскресенья, если считать по Москве. И вот накануне радостной рабочей недели, выдержав паузу, поняв, что «патроны» радости в Zет-барабане расстреляны, вышел старина Джо Байден и, достав пару «револьверов», по-македонски, как в ковбойских фильмах, «положил» носом в землю все Zет-ожидания. Только пыль поднялась от падения, и мелькнули взлетевшие вверх стоптанные каблуки на многополярных ботинках.

Обратите внимание – не стонет, не жалуется, что его обидели, как некоторые. Вышел и показал, кто в мире лидер и на кого можно положиться в трудную минуту: «Ради Бога, мы ведь США — самая могущественная страна за всю историю человечества. Не во всем мире, а за всю историю. Мы можем позаботиться об обеих странах и при этом поддерживать нашу обороноспособность на международной арене»

Вот бы Армении такого союзника вместо Путина – не посмел бы Алиев разморозить конфликт. Но, поскольку союзником у Армении был Путин, все свелось ко лжи, провалу, исходу людей из Карабаха и заявлениям, что в разгроме Путина виноват Евросоюз.

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