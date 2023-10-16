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Польский ЦИК опубликовал первые данные по итогам парламентских выборов

  • 16.10.2023, 7:46
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Польский ЦИК опубликовал первые данные по итогам парламентских выборов

Данные с 6,59% избирательных участков.

Польский ЦИК опубликовал данные с избирательных участков голосования на парламентских выборах. Обработаны данные с 6,59% избирательных участков, сообщает Polsat.

Согласно данным ЦИК, побеждает правящая партия «Право и Справедливость» — 39,53%.

«Гражданская коалиция» — 27,40%.

«Третий путь» — 13,16%.

«Левые» — 8,56%.

«Конфедерация» — 7,28%.

На выборах была зафиксирована рекордная активность — 72,9% избирателей. В некоторых городах люди стояли в очередях по четыре часа, чтобы проголосовать.

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