Польский ЦИК опубликовал первые данные по итогам парламентских выборов
- 16.10.2023, 7:46
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Данные с 6,59% избирательных участков.
Польский ЦИК опубликовал данные с избирательных участков голосования на парламентских выборах. Обработаны данные с 6,59% избирательных участков, сообщает Polsat.
Согласно данным ЦИК, побеждает правящая партия «Право и Справедливость» — 39,53%.
«Гражданская коалиция» — 27,40%.
«Третий путь» — 13,16%.
«Левые» — 8,56%.
«Конфедерация» — 7,28%.
На выборах была зафиксирована рекордная активность — 72,9% избирателей. В некоторых городах люди стояли в очередях по четыре часа, чтобы проголосовать.