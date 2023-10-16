Минчанин нашел гигантский необычный гриб 1 16.10.2023, 8:00

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Оказалось, что он еще и съедобный.

Минчанин Николай Калеина нашел в лесу огромный гриб, которые не встречал ни разу в жизни. Это оказался трутовик весом 11 кг. Историю рассказывает агентство «Минск-Новости».

Николай — грибник с солидным стажем. В один день он приехал в деревню к родственникам в Узденский район. За полтора часа минчанин собрал семь ведер боровиков и опят. Отнес груз в машину и решил вернуться в лес, где наткнулся на неизвестный ему гриб, который рос на ясене невысоко над землей.

— Сразу поразился его красотой, он весь такой золотистый. Но тут же остудила мысль: а вдруг ядовитый? Долго думал, но все же решил срезать: было жалко оставлять. Мучился около 20 минут, потому что нож был совсем маленьким, а повредить находку не хотелось. Но все равно разделил гриб пополам, потому что он попросту не вмещался в корзинку. Чтобы донести находку до машины, в лес пришлось сходить дважды. А когда привез в деревню, все сбежались посмотреть на чудо, — рассказал Николай.

На следующий день он вернулся в Минск и начал искать, где можно проверить гриб. Однако даже в нескольких лабораториях, куда позвонил, ему не смогли помочь. В итоге подсказали опытные грибники, что Николай нашел съедобный трутовик.

Мужчина решил заморозить одну часть добычи, а вторую приготовить. По его словам, знакомые уже пробовали гриб, «с ними все хорошо».

— По вкусу чем-то напоминает мясо курицы. Поэтому и сам его с удовольствием пожарю или сварю, немного засушу, а что останется — положу в морозильник. У меня они долго лежать не будут — до февраля все собранные грибы точно съем. Обожаю грибочки в любом виде, — сказал Николай.

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