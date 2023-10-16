закрыть
16 октября 2023, понедельник, 10:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Почему белорусам стоит закупаться долларами до 17 марта 2024 года

2
  • 16.10.2023, 8:17
  • 16,952
Почему белорусам стоит закупаться долларами до 17 марта 2024 года

После выборов экономике Лукашенко российский диктатор помогать не будет.

Экономист и бывший зампред Центробанка России Сергей Алексашенко в эфире «Обычного утра» рассказал, почему Путин будет делать все, чтобы до 17 марта (выборов в России) доллар не стоил дороже 100 российских рублей.

При этом помогать экономике Лукашенко после выборов российский диктатор не будет. Поэтому совет: закупаться долларами до 17 марта 2024 года

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
«Россияне еще попросят Запад: «Оплатите наше такси»
А там еще немного – и Прованс
А там еще немного – и Прованс Ирина Халип
Дикари наступают
Дикари наступают Игорь Эйдман
Над Лукашенко стали сгущаться тучи
Над Лукашенко стали сгущаться тучи Валерий Карбалевич