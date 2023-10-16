Почему белорусам стоит закупаться долларами до 17 марта 2024 года 2 16.10.2023, 8:17

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После выборов экономике Лукашенко российский диктатор помогать не будет.

Экономист и бывший зампред Центробанка России Сергей Алексашенко в эфире «Обычного утра» рассказал, почему Путин будет делать все, чтобы до 17 марта (выборов в России) доллар не стоил дороже 100 российских рублей.

При этом помогать экономике Лукашенко после выборов российский диктатор не будет. Поэтому совет: закупаться долларами до 17 марта 2024 года

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