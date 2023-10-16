СМИ: Израиль устроил для ХАМАСа «кошмарную ночь»
- 16.10.2023, 8:24
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Сектор Газа подвергся самому массированному удару.
Атаки ВВС Израиля по целям террористической инфраструктуры ХАМАСа в ночь на понедельник, 16 октября, стали самыми массированными и продолжительными с момента начала военных действий, пишет сайт 9tv.co.il.
Особо сильные удары наносились по объектам, расположенным в городах Газа и Хан-Юнис.
Сегодня с 09:00 откроется пограничный переход «Рафиах», через который находящиеся в секторе Газа люди могут перебраться в Египет. Через этот переход в сектор будут переброшены гуманитарные грузы.