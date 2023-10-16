Z-пропагандист рассказал об огромных проблемах оккупационной армии в Украине 4 16.10.2023, 8:42

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Александр Ходаковский

И пожаловался на Шойгу.

Террорист Александр Ходаковский в очередной раз решил пожаловаться на главу Минобороны РФ Сергею Шойгу, который не хочет вникать в проблемы российской армии на уровне батальонов.

Вчера, 15 октября, комбат «Востока» пожаловался на большие проблемы в пехоте ВС РФ, которые связаны с контрбатарейной борьбой. Аналитики из Института изучения войны решили детально разобрать жалобы террориста.

Кроме контрбатарейных проблем, есть и минусы в компетентности командиров, медицинского обслуживания, поставок и ротации. Между батальонами и их штабами полностью отсутствует любая связь. В качестве примера Ходаковский привел удары ВСУ по одному из штабов ВС РФ. Батальоны даже не знали, что штаб уже прекратил свое существование, и продолжали вести бои на поле боя самостоятельно. Еще один российский военкор Петр Шувалов заявил, что пока не будет комментировать ситуацию на поле боя.

Однако он не выдержал и написал о том, что у армии Путина большие проблемы с боеприпасами и нет средств борьбы с украинскими беспилотниками. Эти жалобы указывают на то, что презрение к российскому военному командованию сохраняется, несмотря на вероятные попытки сверху подвергнуть цензуре обсуждение определенных участков фронта.

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