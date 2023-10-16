Ученые нашли связь между сновидениями и реальными впечатлениями 3 16.10.2023, 9:12

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Сны — это не просто беспорядочные образы.

Специалисты, занимающиеся психологическими исследованиями, обнаружили связь между сновидениями и реальными визуальными впечатлениями.

Как сообщается на портале N+1, многим людям снятся странные и непонятные сны, которые кажутся несвязанными. Однако оказывается, что такие сновидения могут быть связаны с повторной активацией определенных паттернов активности в мозге. Применяя метод «мультивоксельного анализа паттернов» эксперты установили, что восприятие определенных объектов или сцен во сне активирует те же самые области мозга, которые активизируются при первичном визуальном восприятии.

Таким образом, сновидения оказываются не просто беспорядочными образами, а сложной смесью воспоминаний, эмоций и зрительных впечатлений, которые усиливаются активностью мозга в период бодрствования. Это открывает новые возможности для изучения и понимания процессов, происходящих в сновидениях человека.

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