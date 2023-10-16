Свитан: Дожди откроют для ВСУ окно 16.10.2023, 9:19

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Украина может воспользоваться погодными условиями.

При благоприятном стечении обстоятельств Силы обороны Украины до конца осени или зимой смогут форсировать реку Днепр и двинуться по направлении к Армянску. «Дома и стены помогают, и дожди в том числе» , – заявил в эксклюзивном интервью OBOZ.UA летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

– Бывший сотрудник СБУ, предатель Александр Ходаковский предложил оккупационной армии заморозить линию фронта, чтобы во время образовавшейся паузы заменить истощенный личный состав новыми силами и начать новое наступление. В принципе, о том, что врагу необходима пауза, говорят уже давно. Считаете ли вы, что сегодня, в частности, с учетом массированной атаки на Авдеевку, можно говорить о какой-либо паузе?

– Дело в том, что бои, которые сейчас идут в районе Авдеевки, имеют локальный характер. Ширина фронта там максимум 10 километров, участвуют несколько батальонов, хотя в последнее время в сторону Ясиноватой, Макеевки и Донецка подбросили еще пару бригад. Но постоянно в боях участвуют 3-4 батальона врага, не более того.

Это не широкомасштабные наступательные действия на линии фронта в 1200 километров. Здесь всего 10 километров. Поэтому по этой ситуации нельзя судить о положении на всем фронте.

А на всем фронте у россиян большущие проблемы. За полтора года они понесли очень большие потери. В том числе большие потери среди призванных в Донецкой и Луганской оккупированных частях областей. Есть некоторые военнослужащие, которые воюют в Украине еще с прошлого года. Действительно, в оккупационных войсках серьезная усталость от ведения боевых действий.

Настроения в российском войске упаднические, там понимают бесперспективность выполнения боевых задач. Их реально надо менять на свежие части. Как раз в Донецк под Авдеевку завозятся свежие части, в том числе из Донецка. Вчера в городе собрали людей, экипировали, а сегодня они уже появились на передовой.

Они пытаются таким образом разбавить эту усталость россиян от войны. Ведь они воюют на большом плече. Например, россияне, выловленные где-то в Бурятии, едут 7 тысяч километров в Украину и заходят на оккупированную территорию выполнять боевые действия. Это очень сильно морально давит.

Ходаковский это прекрасно понимает. Это тот самый руководитель донецкой «Альфы» СБУ, которая в свое время сожгла на Майдане в Киеве Дом профсоюзов. Он как руководитель незаконных военизированных формирований понимает, что если в ближайшее время оккупационные силы не заменить на «свежак» , то они могут просто побежать на Херсонском или Запорожском направлении, и тогда будет общий обвал фронта. Эти вояки просто бросят оружие, уйдут в Россию и поминай как звали. Он чувствует эти настроения, приближение этого внутреннего взрыва.

Им срочно нужна какая-то победа, та же Авдеевка, да и просто ведение активных боевых действий необходимы, чтобы просто поддержать падший моральный дух российского войска. Так что его заявления логичны.

– То есть Авдеевка нужна только для поднятия морального духа оккупантов и больше ни для чего?

– С точки зрения психологии – да. Но если говорить о военной задаче, то это попытка отодвинуть наш гарнизон от Донецка на расстояние порядка 30 километров. Сейчас этот гарнизон достает с помощью армейской артиллерии, как минимум, до середины Донецка, а то и до части Макеевки и Ясиноватой.

То есть это попытка отодвинуть наши силы примерно за Карловское водохранилище. Та же цель у них и в районе Песок, и Марьинки. Этот вопрос они пытаются решить уже 10 лет.

– Мы говорим об усталости оккупационной армии, но наверняка усталость есть также у украинских Сил обороны и они тоже, вероятно, нуждаются в паузе? Но, как я понимаю, в текущей ситуации это просто невозможно.

– Дело в том, что любая пауза для нас обернется потом очень большими потерями. Россиянам нужна пауза, чтобы перезарядиться, восстановить силы и средства, накопить техники и так далее и с ударить с новой силой. Но мы не можем им этого позволить, потому что позже будет большая проблема.

Поэтому нам однозначно никакой паузы, никакого замораживания действий допускать нельзя. Нам необходимо постоянно наступать. Выбрано основное направление – на побережье Азовского моря, и надо действовать каждый день. То же касается и Бахмута.

В то же время нам нужна ротация. Потому что воюем мы не полтора года, а десятый год, с 2014 года. И все эти годы мы воюем на ротационной основе – полгода повоевали и в тыл. Сегодня наши бойцы фактически три срока без ротации. И это сложно.

Оптимальный вариант сейчас – снять так называемый спецучет с правоохранительных органов и дать возможность мотивированным людям призваться в армию. Можно призвать до 30% личного состава правоохранительных структур и сменить ребят, которые на фронте. И потом в таком же режиме, по 30% раз в полгода, проводить ротацию, в том числе правоохранителей.

Практически все они мотивированы, все пригодны к службе, все знают, как обращаться с оружием. Кроме того, они получат статус участников боевых действий, почистят свое реноме. После войны благодаря этому возрастет доверие к полиции. Одновременно наши ребята, которые сейчас находятся на линии фронта, отдохнут, восстановятся. Чем раньше мы запустим такой механизм ротации, тем лучше.

Параллельно необходимо воссоздавать профессиональную армию, то есть дать возможность комбригам развернуть у себя рекрутинговые центры, напрямую набирать бригады, которые хотят выполнять боевую задачу и остаться в профессии военного. Это очень важно.

1% от общего количества населения, то есть около 300 тысяч человек – мы можем себе это позволить содержать такую профессиональную армию. У нас все-таки большая страна.

Таким образом, провести ротацию наших военнослужащих, которые сейчас выполняют боевой долг на линии фронта, плюс запуск процесса восстановления профессиональной армии в Украине – это те задачи, которые необходимо поставить и решить.

– Последнее уточнение по поводу паузы в войне. Не считаете ли вы, что она может возникнуть просто из-за ухудшения погодных условий, когда бронетехника уже не сможет продвигаться, когда будут возможны только артиллерийские, ракетные, дроновые удары по позициям врага? Кстати, на последнем «Рамштайне» ракеты ATACMS Украине так и не дали. Считаете ли вы, что такая вынужденная пауза возможна?

– Дело в том, что условия по линии фронта в зависимости от погоды – это все прогнозируемые вещи. Причем, не весь участок фронта подвержен природным катаклизмам. Например, когда начнутся дожди, будут серьезные проблемы на восточном фронте – на Луганском, Донецком направлении и частично в восточной части Запорожского фронта. Там почвы жирные, там до 80 сантиметров чернозем. Поэтому, как только начинается вода, там действительно двигаться практически невозможно.

Уже сейчас идет замораживание этой части фронта, мы это прекрасно видим. Восточная часть Запорожского фронта после того, как мы выровняли фронт, уже перешла в режим активной обороны. Донецкое и Луганское направления также будут переходить в этот режим. И на этом участке фронта такой режим нам выгоден, поскольку там направлений для стратегических наступлений нет.

А вот россияне могли бы там пытаться наступать, но как раз погода будет им препятствовать это делать. Мы будем пользоваться этой особенностью нашего климата и прикрываться от наступательных действий россиян, в том числе, и погодой.

Но западная часть Запорожского фронта и Херсонское направление не так подвержено плохой погоде, как восточные регионы. И мы тоже будем этим пользоваться. Никто замораживать продвижение на основном направлении в сторону Токмака не будет. наоборот, будут увеличиваться усилия за счет освободившийся сил и средств на других участках фронта.

Все это было продумано, все это присутствует в канве плана наступательных действий. Если у нас хватит сил и средств, мы можем форсировать Днепр и двинуться в сторону Армянска.

Окно на западном фронте погода не закрывает. Наоборот, по некоторым позициям там можно усилиться, поскольку у россиян, в отличие от нас, очень больше плечо доставки военной техники. До Токмака им нужно ехать 500-700 километров под дождем, по грязи. А у нас плечо доставки короткое – рядом Запорожье. По большому счету, нам выгодно там наступать.

Будем пользоваться погодными условиями. Мы воюем десятый год, для нас это десятая зимняя кампания. Мы прекрасно знаем свою поверхность, мы на своей территории. Дома и стены помогают, и дожди в том числе. Поэтому грамотно построенная операция даст свои результаты и зимой этого года.

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