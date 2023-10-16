Аналитики прогнозируют скачок цен в Беларуси
- 16.10.2023, 9:21
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Уже в этом месяце.
В октябре рост цен ускорится. Об этом говорится в еженедельном обзоре экономик стран операций Евразийского банка развития.
Основными драйверами снижения инфляции в ЕАБР назвали замедление роста цен на продовольственные товары до 2,4% в годовом исчислении, а также продолжающуюся дефляцию в непродовольственном сегменте – цены снизился на 2,3%.
«С октября 2023 года годовая инфляция ускорится в силу выхода из расчета низких показателей октября 2022 года», – прогнозируют ЕАБР.