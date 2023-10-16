В Сенат США внесут резолюцию, позволяющую вести военные действия против Ирана 16.10.2023, 9:26

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Сенатор Линдси Грэм призывает лишить Тегеран нефтяных доходов.

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) заявил, что намерен внести в верхнюю палату Конгресса США резолюцию, позволяющую Вашингтону совместно с Израилем вести военные действия.

«Вот мое послание: если «Хезболла», которая является прокси-силой Ирана, приступит к масштабной атаке на Израиль, я расценю это как экзистенциальную угрозу государству Израиль. Я внесу резолюцию в Сенат [Конгресса] Соединенных Штатов, которая позволит США вести военные действия совместно с Израилем, чтобы выбить Иран из нефтяного бизнеса. Иран, если вы будете обострять войну, мы придем за вами», - сказал он в эфире телеканала NBC.

Его спросили, можно ли воспринимать его заявление как готовность объявить Ирану войну. «Я готов использовать военную силу, чтобы лишить финансирования ХАМАС и «Хезболлу». Сама мысль о том, что Иран узнал об этой операции из газет или телевидения, вызывает смех. 93% денег «Хезболлах» и ХАМАС поступают из Ирана. Вот источник проблемы», - ответил Грэм. Он добавил, что США «должны будут предпринять шаги против Ирана», если «Хезболла» нападет на Израиль на севере, если ХАМАС начнет убивать заложников или если американские солдаты подвергнутся атаке в Сирии или Ираке. «Если война обострится, нам следует уничтожить возможности Ирана финансировать терроризм в будущем. Это нефтяная экономика, без доходов от нефти они не смогут быть крупнейшим государством - спонсором терроризма. Иран, решение за вами, принимайте его с умом», - заявил законодатель.

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