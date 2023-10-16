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В Сенат США внесут резолюцию, позволяющую вести военные действия против Ирана

  • 16.10.2023, 9:26
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В Сенат США внесут резолюцию, позволяющую вести военные действия против Ирана

Сенатор Линдси Грэм призывает лишить Тегеран нефтяных доходов.

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) заявил, что намерен внести в верхнюю палату Конгресса США резолюцию, позволяющую Вашингтону совместно с Израилем вести военные действия.

«Вот мое послание: если «Хезболла», которая является прокси-силой Ирана, приступит к масштабной атаке на Израиль, я расценю это как экзистенциальную угрозу государству Израиль. Я внесу резолюцию в Сенат [Конгресса] Соединенных Штатов, которая позволит США вести военные действия совместно с Израилем, чтобы выбить Иран из нефтяного бизнеса. Иран, если вы будете обострять войну, мы придем за вами», - сказал он в эфире телеканала NBC.

Его спросили, можно ли воспринимать его заявление как готовность объявить Ирану войну. «Я готов использовать военную силу, чтобы лишить финансирования ХАМАС и «Хезболлу». Сама мысль о том, что Иран узнал об этой операции из газет или телевидения, вызывает смех. 93% денег «Хезболлах» и ХАМАС поступают из Ирана. Вот источник проблемы», - ответил Грэм. Он добавил, что США «должны будут предпринять шаги против Ирана», если «Хезболла» нападет на Израиль на севере, если ХАМАС начнет убивать заложников или если американские солдаты подвергнутся атаке в Сирии или Ираке. «Если война обострится, нам следует уничтожить возможности Ирана финансировать терроризм в будущем. Это нефтяная экономика, без доходов от нефти они не смогут быть крупнейшим государством - спонсором терроризма. Иран, решение за вами, принимайте его с умом», - заявил законодатель.

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