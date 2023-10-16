Парламентские выборы в Польше: появились результаты «late poll» 16.10.2023, 9:36

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Фото: Getty Images

Оппозиция может получить 248 мест в Сейме из 460.

В Польше появились результаты еще «late poll», проведенного Ipsos для телеканалов TVN, Polsat и TVP сообщает onet.pl.

Данные «late poll» — это результаты исследования, которые позволяют прогнозировать выборы на основе частичных данных, собранных со случайно выбранных избирательных участков, что позволяет точно спрогнозировать результаты до появления официальных данных.

На парламентских выборах лидирует правящая партия «Право и Справедливость» — 36,6%.

Второй результат показала «Гражданская коалиция» — 31%.

«Третий путь» — 13,5%.

«Левые» — 8,6%.

«Конфедерация» — 6,4%.

Результаты исследования дают «ПиС» 198 мест в Сейме, «Гражданской коалиции» — 161 мест, «Третьему пути» — 57 мест, «Левым» — 30 мест, «Конфедерации» — 14 мест.

Оппозиционные партии — «Гражданская коалиция», «Третий путь», «Левые» — могут получить 248 мандатов из 460.

Несмотря на то, что лидирует правящая партия, реальные шансы сформировать правительство есть у оппозиции.

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