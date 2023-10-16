Как будет вести себя доллар на этой неделе 16.10.2023, 9:53

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Прогноз аналитиков.

Валютные рынки России и Беларуси вполне предсказуемо отреагировали на принятое российским правительством решение падением основных валют. Доллар на российском рынке в моменте снижался до 96,6664 рубля, пишет издание myfin.by. На белорусских торгах в четверг доллар просел сразу на 6,04 копейки и потерял за торговую сессию 2,09%. В пятницу, правда, курс минимально скорректировался и по итогам недели доллар остановился на курсе 3,2954. По итогам недели курс доллара снизился на 1,94%, с начала года сохраняется рост «зеленого» на 20,43%.

На этой неделе, по прогнозу издания, курс доллара, вероятнее всего, будет умеренно колебаться около текущих значений в 3,3 рубля за доллар. Курс евро готов к снижению на валютном рынке и может опуститься до 3,45 рубля. Российский рубль имеет шанс минимально укрепиться и выйти на 3,4 рубля за 100 российских рублей.

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