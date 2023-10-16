БЖД вводит новый график поездов на 2023/2024 16.10.2023, 10:14

График будет действовать в течение года.

10 декабря 2023 года с 00:00 на Белорусской железной дороге вводится график движения поездов на 2023/2024 годы. Он сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки и направлений преобладающих пассажиропотоков, сообщает БЖД. График будет действовать в течение года.

Всего в нормативном графике движения поездов на 2023/2024 годы по сети Белорусской железной дороги предусмотрено курсирование 383 пар пассажирских поездов.

С 10 декабря международные пассажирские перевозки в сообщении Беларусь – Россия будут организованы по основным пассажирообразующим направлениям в прямом и беспересадочном сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Адлером, Анапой, Минеральными Водами, Самарой, Мурманском и Архангельском (через Москву, Ярославль и Вологду).

Также в летний период 2024 года увеличена периодичность курсирования поездов до Адлера, Анапы и Калининграда.

Кроме того, отдельным поездам международных линий сокращено время нахождения в пути следования.

Так, например, поезду № 66/65 Минск – Мурманск сокращено время нахождения в пути следования из Минска более чем на 4 часа, в обратном направлении – на 1 час 40 минут.

Также с декабря 2023 года будут курсировать беспересадочные вагоны Минск – Минеральные Воды с периодичностью через день и Минск – Архангельск (через Смоленск, Москву, Ярославль, Вологду) с периодичностью один раз в неделю. Кроме того, продолжит курсировать поезд международных линий Минск – Самара с периодичностью один раз в неделю, а поезд № 68/67 Смоленск – Санкт-Петербург будет следовать с остановкой на станции Витебск через день.

В новом графике движения пассажирских поездов в периоды повышенного спроса на пассажирские перевозки по маршруту Минск – Санкт-Петербург и Полоцк – Москва будут курсировать дополнительные поезда удобным для пассажиров и туристов расписанием, а также сохранен действующий порядок курсирования беспересадочных вагонов в сообщении Псков – Минск – Псков в период увеличения пассажиропотока.

Для обеспечения перевозки пассажиров по предвыходным, выходным и праздничным дням в графике движения предусмотрены дополнительные поезда, которые будут курсировать по наиболее популярным у пассажиров маршрутам как в международном сообщении, так и в пределах страны.

Внутриреспубликанское движение

Во внутриреспубликанском сообщении при формировании графика движения поездов особое внимание было уделено развитию и усилению транспортных связей регионов Республики Беларусь.

Так, с декабря 2023 года по маршруту Витебск – Минск – Витебск будет назначен новый поезд межрегиональных линий с периодичностью курсирования по пятницам и воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни.

Маршрут поезда межрегиональных линий № 635 Минск – Пинск будет продлен до станции Брест-Центральный с остановками в районных центрах Иваново (станция Янов-Полесский), Дрогичин, Кобрин и Жабинка.

В сообщении между Минском и областными центрами, а также крупными городами республики будут курсировать более 30 пар поездов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, обслуживаемых моторвагонным подвижным составом.

График движения поездов региональных линий экономкласса и городских линий, сформированный на основании мониторинга спроса на перевозки, а также в результате проведенной совместной работы с областными исполнительными комитетами по оптимизации размеров движения на малоинтенсивных участках и организации регулярных автомобильных перевозок, предусматривает курсирование 254 пар поездов региональных линий экономкласса и 36 пар поездов городских линий.

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