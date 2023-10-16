В ЦАХАЛ заявили о ликвидации еще одного главаря ХАМАС 16.10.2023, 10:25

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Боевик был убит во время удара авиации по одному из объектов в Газе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации еще одного из командиров боевиков ХАМАС в секторе Газа. Глава южного округа национальной безопасности группировки Муатаз Ид был убит в результате авиаудара.

О ликвидации боевика сообщили позно вечером 15 октября. Отмечается, что Муатаз Ид был ликвидирован «в результате разведывательных усилий агентства безопасности Шин-Бет и Управления военной разведки».

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили, что их истребители и боевые вертолеты продолжают атаковать террористические объекты в секторе Газа.

В течение дня израильская армия атаковала около 250 военных объектов, большинство из них – на севере сектора Газа, говорится в сообщении.

חוסל מפקד המחוז הדרומי בביטחון הלאומי של חמאס; צה"ל ממשיך לתקוף מטרות רבות בצפון רצועת עזה



מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס של צה"ל ממשיכים לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה. במהלך היום צה"ל תקף כ-250 מטרות צבאיות כאשר מרביתן בצפון הרצועה >> pic.twitter.com/3JYMMjvjL1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023

Как писал сайт Charter97.org, вчера армия Израиля ликвидировал топ-командира ХАМАСа, руководившего нападением на два кибуца. Биллал аль-Кедра, командир так называемого «Южного батальона» Хан Юнис подразделения «Нухба», был убит во время удара израильской авиации.

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