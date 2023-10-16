В вильнюсском аэропорту поймали латвийца с двумя чемоданами белорусской контрабанды 2 16.10.2023, 10:32

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Фотофакт.

По информации Государственной таможенной службы Литвы, на прошлой неделе в аэропорту Вильнюса был задержан гражданин Латвии, подозреваемый в контрабанде, пишет Delfi.lt.

У латвийца, пересекавшего границу по «зеленому» коридору и прибывшего из Беларуси через Турцию и Германию, таможенники спросили, не имеет ли он с собой ничего запрещенного. Пассажир ответил, что в его багаже нет запрещенных предметов. Однако во время проверки багажа при помощи сканера таможенники констатировали, что два больших чемодана набиты сигаретами.

В ходе детального досмотра в чемоданах было обнаружено 2578 пачек сигарет NZ Black Power и Parliament Aqua Blue с белорусской маркировкой. Стоимость контрабандных сигарет (включая налоги) составляет 10 678 евро. Латвиец, представившийся безработным, признался, что перевозил сигареты для себя, «курить было дешевле».

Таможня начала досудебное расследование, нарушитель был допрошен, а затем отпущен, получив в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

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