Сборная Беларуси по футболу лишилась шанса участвовать в Евро-2024 5 16.10.2023, 10:37

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Футболисты не смогли удержать преимущество в два мяча.

15 октября сборная Беларуси сыграла вничью со Швейцарией (3:3) в рамках квалификации Евро-2024, сообщает tribuna.com.

Забитыми мячами у белорусов отличились Макс Эбонг (61), Денис Поляков (69) и Дмитрий Антилевский (84).

В 5-й в истории противостояния команд встрече белорусы впервые забили в ворота швейцарцев, а также впервые не закончили матч проигрышем.

Ранее в отборе Евро-2024 Беларусь отметилась разгромным поражением (0:5), в отборе Евро-2000 белорусы уступили Швейцарии дважды (0:1 и 0:2). Также в июне 2017-го Беларуси проиграла в спарринге (0:1).

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