Это откровенно раздражает Путина 1 16.10.2023, 10:44

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Что показал саммит СНГ в Бишкеке.

На встречи приезжали не только чиновники, но и журналисты из многих стран. Все хотели понимать, как будет происходить «цивилизованный развод» бывших советских республик.

Что ж, теперь мы знаем, как! Ничего цивилизованного в этом разводе нет. Любая попытка выбрать собственный путь развития жестко наказывается Кремлем. Война, оккупация и попытка аннексии территории, этническая чистка, дестабилизация, экономический и энергетический шантаж — и это я еще не все перечислил! Более того — такая политика демонстративного наказания не скрывается российскими чиновниками, они считают, что Россия имеет право на применение силы на чужой территории — в Украине, в Грузии или Молдове, — пишет Виталий Портников для «Радио Свобода».

Именно поэтому теперь саммиты СНГ интересуют только их участников. Когда-то я пытался попасть на каждую итоговую пресс-конференцию, узнать о том, как представляют себе мир руководители бывших советских республик. Теперь мне интересно разве что то, кто бойкотировал очередную встречу. В столицу Кыргызстана Бишкек не прибыл глава армянского правительства Никол Пашинян.

И этот шаг символичен на фоне откровенного разочарования отношениями с Россией. Таким образом, за столом для переговоров все больше пустых кресел. И это откровенно раздражает руководителя России Владимира Путина, который на итоговой пресс-конференции вспомнил и о Грузии, и об Украине, и о Молдове. И даже выразил обеспокоенность по поводу того, что граждане Молдовы теряют свою идентичность, то есть отказываются от той идентичности, которая была навязана жителям этой страны советским режимом.

То, как Путин понимает идентичность, можно увидеть по документам, согласованным на этой встрече. Лидеры стран СНГ давно уже не могут договориться ни по одному из действительно принципиальных важных вопросов. Но вот принять решения, которые понравятся российскому президенту с точки зрения советской ностальгии, — пожалуйста! Так и согласовали решение о создании международной организации по русскому языку, договорились о поддержке русского как языка межнационального общения

Инициатором создания этой международной организации, кстати, стал не Путин, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который во время своих визитов на Запад обещает сделать все, чтобы соблюдать санкционные ограничения против России. Но эти свои обещания, как видим, «обменивает» на поддержку русского языка.

Разбегаются прочь от Москвы

На самом деле, и среди тех лидеров, которые еще встречаются с Путиным на саммитах СНГ, все меньше тех, кто действительно ориентируется на Россию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев гораздо больше внимания уделяет контактам с президентом соседней Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Азербайджан и Турция за последние годы стали настоящими стратегическими партнерами. Ну а когда речь идет о посредничестве в конфликте с Арменией, Алиев также соглашается на альтернативные площадки на Западе.

Лидеры стран Центральной Азии все больше внимания уделяют сотрудничеству с Китаем. Председатель КНР Си Цзяньпин свой первый визит после пандемии совершил именно в Казахстан, а президент этой страны Касым-Жомарт Токаев праздновал в Китае в обществе председателя КНР свой юбилей. Ну а на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде было очевидным: главный гость здесь именно глава Китая, а не президент России.

Так что единственный «искренний» союзник Путина — это Александр Лукашенко. Но только потому, что после народных выступлений в 2020 году и предоставления территории собственной страны для нападения на Украину Лукашенко просто некуда деваться. И с этой точки зрения, отношения путинской России и лукашенковской Беларуси также яркий пример «нецивилизованного развода», принудительной интеграции, которую осуществляют два авторитарных режима.

И именно это принуждение к интеграции и нежелание строить равноправные отношения с соседями и заставляет всех, кто еще может двигаться, разбегаться прочь от Москвы.

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