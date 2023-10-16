Вокруг Меркурия обнаружены загадочные «поющие» волны 2 16.10.2023, 10:51

2,198

Что это такое.

Ученые зафиксировали то же явление, которое наблюдается у нескольких планет Солнечной системы.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Astronomy, астрономы обнаружили так называемые хоровые волны в плазме вокруг Меркурия. Их существование было подтверждено вокруг Земли, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, но впервые их нашли вокруг первой планеты от Солнца. Что это за волны и почему это открытие так важно, пишите ScienceAlert.

О том, что у Меркурия есть магнитное поле известно уже примерно 50 лет. Но исследования этой планеты проводились достаточно редко и только благодаря данным аппарата BepiColombo астрономы смогли раскрыть больше секретов этой планеты. Данный аппарат должен выйти на орбиту вокруг Меркурия в конце 2025 года, но в 2021 и в 2022 году он уже совершал близкие пролеты первой планеты от Солнца. И в это время приборы BepiColombo собирали информацию о его магнитном поле.

Магнитное поле Меркурия очень слабое, а также планета имеет очень тонкую, почти не существующею атмосферу, и она постоянно подвергается очень сильному излучению Солнца, а также ее бомбардируют потоки солнечных частиц или солнечный ветер с огромной силой.

Астрономы выяснили в этом году, что несмотря на слабые магнитное поле и атмосферу Меркурий все же имеет полярные сияния, а теперь стало известно, что в плазме, окружающей планету, также существуют так называемые хоровые волны. Они появляются, когда энергичные электроны из солнечного ветра попадают в магнитосферу планеты, вращаются по спирали вдоль линий магнитного поля и создают волны в плазме.

Такие волны ранее были обнаружены вокруг Земли, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, но эти планеты имеют сильное магнитное поле и толстую атмосферу, а потому было неожиданностью обнаружить хоровые волны вокруг Меркурия.

Кстати, хоровые волны можно записать и преобразовать в звуки, которые имеют свои различия в зависимости от того, каким образом перемещаются электроны. Но хоровые волны в магнитосфере Меркурия отличаются от таких же явлений на других планетах, ведь они появляются только в одном участке магнитного поля. Этот участок называется рассветный сектор. Ученые считают, что существует неких механизм, который способствует появлению таких волн, только в этой части магнитосферы.

По словам авторов исследования, новое открытие поможет улучшить понимание магнитного поля Меркурия и того, как магнитные поля планет формируются солнечным ветром. Но для лучшего понимания хоровых волн Меркурия понадобятся новые наблюдения, и астрономы надеются их провести, когда BepiColombo выйдет на орбиту вокруг планеты.

Как звучат хоровые волны, зафиксированные вокруг Земли, можно услышать в видео ниже.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».