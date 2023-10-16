Российские оккупанты устроили панику в Мариуполе из-за активизации партизан 2 16.10.2023, 10:58

5,518

Среди военных РФ все больше загадочных смертей.

Во временно оккупированном Мариуполе среди оккупантов поднялась паника из-за увеличения «загадочных смертей»: армию РФ травят и ликвидируют различными методами.

Как пишет УНИАН, об этом заявил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав скриншоты с жалобами захватчиков из социальных сетей.

Оккупанты заявляются, что за неделю было уничтожено 26 военных РФ. За этот период произошло минимум 3 случая, когда оккупантов тем или иным путем уничтожили.

«Несколько дней назад неизвестные устроили массовое отравление нашим бойцам. Погибли 9 человек, госпитализированы еще 12... Также в Мариуполе за последние дни было совершено два нападения на казармы», - жалуются оккупанты.

В последнем случае уничтожили 17 военных, ранили еще 11. Таким образом, за последний период в морг отправилось плюс 26 солдат РФ. Андрющенко название это событие «отдельным героическим эпосом Мариуполя».

«Добавляем в математику - всего за лето и два месяца осени Мариупольским сопротивлением ликвидировано более 40 оккупантов разными путями», - заявил Андрющенко.

Также данные о массовом отравлении и ликвидации 26 оккупантов подтвердил утром 16 октября «Мариуполь. Сопротивление».

«Мы готовы и дальше кормить новых российских солдат и офицеров, зашедших для подготовки и пополнения. Отдельная благодарность ФСБ за распыление внимания в другую сторону», - отметили там.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».