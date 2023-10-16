«Трубы не меняли с 1969-го» 2 16.10.2023, 11:18

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Как живется в атмосферных двухэтажках, спрятанных у «Ковальской Слободы».

Буквально в ста метрах от станции метро «Ковальская Слобода» находятся светлые двухэтажные дома. Окруженные многоэтажками и непрекращающимися стройками, они явно выбиваются из общей картины. Удивляет, что до сих пор земля здесь не была отдана под строительство многоквартирных домов. Журналисты realt.by побывали в этом районе и узнали у местных о судьбе двухэтажек.

Шесть белых домов в два этажа построены квадратиком и визуально объединяют в один «организм» улицы Воронянского и Пензенскую, а также 1-ый и 2-ой переулки Жуковского.

Дома здесь были построены пленными немцами в 50-х годах с разницей в один-полтора года. Предназначались они для железнодорожников. Тогда каждой семье выделялось только по комнате. Об этом нам рассказывает Валентина (имя изменено по желанию собеседницы). Родители женщины как раз работали на железной дороге.

— Они — дети войны. Когда она началась, им было всего по четырнадцать лет. Мать тогда была в партизанах, а отец какое-то время пробыл в зоне оккупации. После войны они оба переехали в Минск, устроились работать на железную дорогу. И изначально им для жизни выделили небольшой вагончик на колесах. Он был рассчитан на две семьи. Так и жили. Потом когда построили эти дома, им выделили здесь комнату».

В то время в домах стояли печки, а за водой приходилось ходить к колонкам, рассказывает женщина.

— Кроме того, туалет был на улице, а чтобы вынести мусор, нужно было дождаться пока приедет машина и быстро выбежать с ведерком.

Со временем, когда какие-то семьи выселялись, оставшиеся жильцы могли занять их комнаты. Постепенно квартиры начали заселяться отдельными семьями. Так они перестали использоваться как коммуналки.

В 1969 году здесь в первый и последний раз был сделан капремонт. Тогда в каждую квартиру провели холодную воду, поставили котел с водонагревателем, чтобы люди сами могли отапливать свои помещения. Сейчас все осталось так же.

— Нам в этом смысле повезло. В доме, где я живу установлен водонагреватель. В соседнем у меня живет хорошая знакомая, так у них такого блага нет. Там только проведена вода и установлен котел. То есть чтобы получить горячую воду, нужно самим нагревать ее. Одна из семей там самостоятельно провела себе горячую воду. Получили штраф за это, зато теперь живут как нормальные люди. Кстати, большой плюс в том, что мы не сталкиваемся с этими ежегодными отключениями горячей воды.

Уже много лет ни о каких ремонтах речи не идет. Лишь когда строилось метро, в домах, которые стоят возле дороги, сделали косметический ремонт, при этом проводились только фасадные работы.

— Им не понравилось, что дома захудалые, портят общий вид, вот и начали визуально наводить порядок. Остальное — только за счет жильцов. Объясняли тем, что раз жилье приватизировано, ремонт делается самостоятельно.

При этом сами дома здесь хорошие, стены кирпичные под метр шириной.

— Но скоро, например, нужно делать ремонт крыш, менять балконы. А местные старожилы против. Они не видят в этом смысла, да и средств у них необходимых нет.

Дом женщины, как и соседние уже более 30 лет стоит под сносом. Периодически к этому вопросу возвращаются.

— Изначально, когда только-только начали говорить, что возможен снос, жильцы могли продать квартиры здесь, единственное — нельзя было прописаться. Нас вот в 2019-м собирали в райисполкоме, сказали будут сносить, а жителей переселят в Сокол. Некоторые, конечно, выступили за. У нас, например, многодетная семья. И их можно понять, пять человек в одной комнате, да еще и с маленькими детьми — это сложно. А строительство они сами не потянут. Но большинство все равно были против. Мы живем практически в центре Минска, поэтому переезжать отсюда куда-то на окраину вообще абсурд. Сейчас эта тема закрыта — мы можем спокойно и продать жилье, и поменять его. О сносе тоже пока не говорят.

В самом дворе, который объединяет шесть двухэтажек, как-то тихо и спокойно. Как только туда попадаешь, сразу чувствуется контраст с рядом стоящими многоэтажками, метро и не таким далеким Минск Миром.

Атмосферу создают и небольшие клумбы перед домами — на них не только растут цветы, но и лежат какие-то мягкие игрушки. Цветы есть и в вазонах на небольших балкончиках (их можно увидеть не в каждом доме). На них же сушится и постиранное белье. И хотя по окнам, крышам и самим постройкам видно, что они нуждаются в ремонте, здесь как будто окунаешься в прошлое, сразу вспоминая атмосферу коммуналок из советского кино.

Местному жителю Дмитрию этот район нравится. Особенно, после того, как в двух минутах от дома появилось метро.

— У нас и с соседями хорошие отношения. Вот недавно тут во дворе упал тополь, мы все вышли посмотреть, что с ним делать. Вызвали быстро МЧС, они приехали, распилили и убрали его. Несмотря на то, что отношения хорошие, видимся не часто. Просто графики разные: кто-то по сменам работает, кто-то просто наездами здесь бывает.

Положительно он отзывается и о самих постройках.

— Стены в домах кирпичные, полы и перекрытия деревянные, высота потолков три метра. Да и квартиры сами по себе просторные. Наша двушка, например, метражом 68 квадратов.

Но Дмитрий тоже обращает внимание на возраст домов и долгое отсутствие капремонта.

— С электричеством еще в порядке все, но вот трубы и трубопроводные коммуникации старые, их не меняли с 1969-го года. Ремонт сказали нам делать не будут, но мы бы и сами сделали. Только менять ничего нельзя. Да, честно говоря, тут особо ничего и не изменишь. Из интересного — раньше здесь в каждой комнате стояли печки. Их потом убрали, проводя газ, но на крышах до сих пор остались дымоходы — их и сейчас можно увидеть.

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