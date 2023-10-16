Соловьева поймали на вранье о «патриотизме» 16.10.2023, 11:23

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Кремлевский пропагандист начал оправдываться.

«Если вдруг в Израиле начнется война, он cразу на нее поедет»: об этом в интервью почти 20-летней давности заявил известный российский пропагандист Владимир Соловьев, утверждает журналист Илья Шепелин.

Шепелин опубликовал в телеграм-канале ссылку на «прекрасное архивное интервью» Соловьева газете еврейской общины Москвы. В том тексте, акцентирует внимание Шепелин, Соловьева называют «русским сионистом, евреем патриотом».

«Я проверил — статья не фейковая. Интервью было сделано в 2004 году и позже выложено на личном сайте самого Соловьева. Сайт давно приказал долго жить, но впервые копия этой страницы была сохранена на Веб Архиве аж в 2006 году», — пишет Шепелин.

Кремлевский пропагандист начал оправдываться. В своей программе он рассказал, что якобы посол Израиля ему ответил, что «Соловьев слишком старый, чтобы служить в ЦАХАЛ».

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