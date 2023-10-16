На свободу вышла политзаключенная Инна Панова 2 16.10.2023, 11:32

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Дома ее ждали четверо детей.

Полностью отбыла свой срок и вышла на свободу политзаключенная Инна Панова. Об этом стало известно правозащитникам.

Инну судили за участие в протестах. Суд прошел около года назад в Минске.

Во время судебного заседания адвокат настаивал, чтобы Инна признала вину. Она сначала приняла позицию защиты, но одновременно оспорила свое участие в протестах. Прокурор расценил это как непризнание вины. Кроме того, как отягчающее обстоятельство суд посчитал тот факт, что на акции протеста Инна была вместе с ребенком. В итоге ее приговорили к полутора годам колонии.

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