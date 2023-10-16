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На свободу вышла политзаключенная Инна Панова

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  • 16.10.2023, 11:32
  • 3,354
На свободу вышла политзаключенная Инна Панова

Дома ее ждали четверо детей.

Полностью отбыла свой срок и вышла на свободу политзаключенная Инна Панова. Об этом стало известно правозащитникам.

Инну судили за участие в протестах. Суд прошел около года назад в Минске. 

Во время судебного заседания адвокат настаивал, чтобы Инна признала вину. Она сначала приняла позицию защиты, но одновременно оспорила свое участие в протестах. Прокурор расценил это как непризнание вины. Кроме того, как отягчающее обстоятельство суд посчитал тот факт, что на акции протеста Инна была вместе с ребенком. В итоге ее приговорили к полутора годам колонии. 

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