На свободу вышла политзаключенная Инна Панова

На свободу вышла политзаключенная Инна Панова2
- 16.10.2023, 11:32
- 3,354
Дома ее ждали четверо детей.
Полностью отбыла свой срок и вышла на свободу политзаключенная Инна Панова. Об этом стало известно правозащитникам.
Инну судили за участие в протестах. Суд прошел около года назад в Минске.
Во время судебного заседания адвокат настаивал, чтобы Инна признала вину. Она сначала приняла позицию защиты, но одновременно оспорила свое участие в протестах. Прокурор расценил это как непризнание вины. Кроме того, как отягчающее обстоятельство суд посчитал тот факт, что на акции протеста Инна была вместе с ребенком. В итоге ее приговорили к полутора годам колонии.