Есть только один выход для каждого россиянина 3 Telegram-канал «Рывок и прорыв»

16.10.2023, 11:33

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Россия — страна тотальной лжи и самообмана.

За трагедиями последних лет забылась история о допинге в российском спорте. Но последние новости напомнили об этом факте из прошлого десятилетия – провальных «десятых».

Глава WADA Витольд Банька заявил на сессии МОК в Мумбаи, что, основываясь на данных московской лаборатории LIMS, «на сегодня было вынесено 222 приговора, еще по 58 делам были предъявлены обвинения, по 145 делам расследования продолжаются».

Это производит впечатление.

Но ведь спорт – лишь частный случай. То же самое в нашей стране во всех сферах – технологиях, экономике, истории, внутренней и внешней политике. Буквально везде благостная «картинка» разительно отличается от того, что на деле. Один из ярких примеров – космос. Рассказы об успехах другой страны (СССР) полувековой давности на фоне отставания от США навсегда.

Более того, начиная с февраля 2022 года определенно, но еще и до этой даты, все более растет агрессия властей в отношении людей и организаций, которые говорят правду о происходящем. В истории это, например, «восход звезды» мифолога Мединского с его рассуждениями о двадцати восьми панфиловцах.

Как следствие, мироощущение многих людей далеко от реального мира. Это удивляет наблюдателей, которые, слыша странные мнения немалого числа российских граждан, говорят, что люди «зомбированы».

У нас в стране тотальная ложь властей превратилась в столь же тотальный самообман граждан.

Нетрудно видеть, что происходит, когда правда открывается. Многие не верят, ищут оправдания, желают примирить ее со своими взглядами («в мире все так поступают») и это получается. Но, вероятно, до той поры, пока не наступит всеобщий крах.

Один раз мы уже такое видели – в конце СССР. Некоторые до сих пор не верят той правде, которая открылась. Что страна, в которой они выросли, была не такой, как они ее себе представляли. Отсюда сожаление-обвинение: «Эх, какую страну развалили!». Но ведь если бы она была крепка, то никаким отдельным личностям не было бы под силу ее «развалить».

Не знаем, что будет после конца лживого насквозь путинского времени, но точно знаем, что тотальная ложь и массовый самообман ни к чему хорошему не приведут. Похмелье будет тяжелым.

Есть один выход для каждого россиянина – принять безжалостную правду о себе, своей стране и ее месте в мире. Чем раньше этот выход будет найден, тем будет лучше для всех нас.

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