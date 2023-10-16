Работник «Нафтана» рассказал, как на заводе хотели проучить лукашиста, которого теперь не пустили в Польшу

Работник «Нафтана» рассказал, как на заводе хотели проучить лукашиста, которого теперь не пустили в Польшу3
- 16.10.2023, 11:45
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Протестующие предупредили «палаточника».
Так называемый депутат Денис Карась собирался в Польшу наблюдать за выборами, но его развернули на границе.
«Наша Нива» пишет, что когда начались протесты в 2020 году, «палаточник» из Новополоцка предлагал свою кандидатуру на переговоры с протестующими, но его инициативность не одобрили.
«Ему сказали открытым текстом: если хочешь, чтобы тебя побили, то приезжай. Он не решился», — говорит бывший работник предприятия.
«Он тихушник и очень трусливый человек. Все делает за спинами, в лицо никогда ничего не скажет», — рассказывают о Карасе.