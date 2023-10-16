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МИД Израиля: ХАМАС убил четырех белорусов

  • 16.10.2023, 11:59
  • 3,022
МИД Израиля: ХАМАС убил четырех белорусов

Их имена не называются.

Министерство иностранных дел Израиля обновило данные о погибших иностранных гражданах в результате нападения ХАМАС. По этим данным, погибли 148 граждан других государств, помимо Израиля. В том числе и четверо белорусов. Об этом сообщает МИД Израиля.

По данным на 15 октября, в результате нападения ХАМАС погибли четверо белорусов. В МИД Израиля не уточнили, идет ли речь об уроженцах Беларуси (часто они сохраняют белорусское гражданство при получении израильского) или о туристах. Их имена не называются.

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