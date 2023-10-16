Мир без «ярости» Александр Баунов

16.10.2023, 12:11

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В отряды погромщиков мирового порядка спешат немногие.

На пятницу ХАМАС призвал мусульман всего мира на «день гнева», всемирный еврейский погром. Мир принял меры, но кроме вполне обычных, скорее даже небольших демонстраций ничего не случилось.

Хамас, который видит себя авангардом всемирного мусульманского антисионистского антиимпериалистического восстания, знакомым нам образом ошибается. Мусульмане западных стран гораздо выше ценят свою жизнь там, чем возможность погромить европейский синагоги, да и в собственно исламских странах люди заняты больше своими делами, чем всемирным бунтом. Хоть пятница и день начала многих восстаний и революций на Востоке, в ту же арабскую весну.

В этом отношении похоже на переоценку собственной роли мирового бунтаря, в которой пытается выступать Россия, и за которую, как кажется ее лидерам, ей простят самые неприглядные действия. И там, и там удается набрать пул понимающих, даже сочувствующих (болельщиков), но в отряды бунтарей и погромщиков мирового порядка спешат немногие.

Критиков российского режима часто обвиняют в жизни в собственном пузыре (эхо-камера, ловушка соцсетей, ловушка мейнстримной прессы), но и критики критиков, мировые бунтовщики еще чаще оказываются в том же положении. Радикализм дает сильное эхо, второе принимается за голос мира. Это эхо может бродить по их закоулкам десятилетиями. В обреченном СССР накануне его конца все еще рассуждали об обреченности мирового капитализма. Налицо переоценка спроса на собственное предложение.

Александр Баунов, Telegram

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