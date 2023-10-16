Минское кафе предлагает посетителям килограммовый сырник

Минское кафе предлагает посетителям килограммовый сырник1
- 16.10.2023, 12:18
Сколько он стоит.
В минском бутик-кафе Place на улице Комсомольской подают килограммовый сырник. Видео с блюдом появилось в TikTok. Стоит сырник как десятки пачек творога, пишет «Зеркало».
Подается килограммовый сырник с пятью разными соусами. Как утверждается, он очень мягкий и нежный.
Автор видео призналась, что они с подругой не смогли съесть весь сырник. Пришлось забрать домой. Стоит блюдо 55 рублей.
На «Едоставке» за эти деньги можно купить 32 пачки творога «Беллакт» с 9% жирности — то есть почти шесть килограмм (по цене 1,7 рубля за пачку).
@sashaaa.mar
Вкуснейший и нежный сырник весом 1 кг 🤤 📍Минск, Комсомольская 16♬ оригинальный звук - Sasha