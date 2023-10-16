«Угробил полторы тысячи»: Z-пропагандист атакует российского генерала 5 16.10.2023, 12:31

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Андрей Сычевой

Сычевому припомнили поражение под Бахмутом.

Российский инструктор отрядов «Шторм Z» Святослав Голиков, который ведет Telegram-канал «Филолог в серой зоне» обвинил генерала Андрея Сычевого в том, что тот только в сентябре угробил под Бахмутом полторы тысячи российских военных. И в итоге удержать позиции все равно не смог.

«Голиков также сообщает, что в результате таких мясных штурмов в российской армии острый дефицит живой силы. Воевать некем. Этим и объясняется такая быстрая остановка наступления на Авдеевку. Нет людей, чтобы ее брать», — пишет украинский блогер Денис Казанский.

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