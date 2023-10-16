По транспортному налогу хотят ввести очередные новшества 4 16.10.2023, 12:35

8,562

Что на этот раз намерены откорректировать.

В Беларуси в 2024 году планируют ввести сразу несколько изменений, который касаются транспортного налога. Этот сбор хотят увеличить для населения и бизнеса, а также ввести повышенную ставку для транспорта повышенной комфортности. Но это еще не все планируемые новшества, пишет zerkalo.io.

Власти хотят перенести крайний срок рассылки физлицам уведомлений на уплату транспортного налога на 1 октября. Сейчас такие извещения приходят до 1 сентября, в них среди прочего указана сумма сбора. При этом предельный срок уплаты налога не намерены смещать, он по-прежнему будет 15 ноября.

Также в 2024 году чиновники хотят ввести единый имущественный платеж. Это единая платежка по трем налогам — за недвижимость, землю и транспорт. Речь о том, что налоговики будут выставлять общую сумму к оплате по этим сборам, а не присылать три разные платежки, как это происходит сейчас.

Предлагается также ввести новшество по транспортным средствам, которые передают в сублизинг (если совсем упросить, то речь о сдаче авто в лизинг через посредника). Планируется, что транспортный сбор будет уплачивать сублизингополучатель, то есть тот, кто через посредника получит авто в лизинг.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».