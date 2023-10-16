Кто может стать преемником Путина? 8 16.10.2023, 12:46

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Размышляет американская писательница Энн Эпплбаум.

Американская писательница, исследовательница истории Восточной и Центральной Европы Энн Эпплбаум в разговоре с NV размышляет о перспективах изменений в Кремле и объясняет, почему верит в «лучшую версию России».

Среди российских элит есть люди, которые хотят, чтобы их страна вместо расширения империи сосредоточилась на решении внутренних проблем, утверждает Энн Эпплбаум, штатный корреспондент журнала The Atlantic, автор книги ГУЛАГ о советских «исправительно-трудовых лагерях», за которую получила Пулитцеровскую премию. Они хотят, чтобы государством управляли иначе. Некоторые из них сейчас в тюрьме, но не все.

«Не исключено, что кто-то из этих людей может оказаться у власти, — размышляет исследовательница, — Я не говорю, что это будет рай на Земле, и они даже необязательно вам будут нравиться. Но мы можем иметь неагрессивную Россию, а это все, что нужно».

Эпплбаум признается, что верит в «лучшую версию России». Свое мнение она агрументирует существованием различных политических традиций в этом государстве — в том числе столетней традиции либерализма. «Другая Россия существовала в прошлом и может существовать в будущем», — подчеркивает американка.

Она признает риск превращения следующего лидера страны в нового диктатора. Однако отмечает: Украине не нужно, чтобы у руля в Москве стоял демократ — главное, чтобы это был не империалист. Этот человек может выступать против войны не по моральным соображениям, а просто потому, что считает ее пустой тратой времени и денег.

«Нам не нужна большая моральная революция [в России], — подчеркивает Эпплбаум, — Нам не нужна демократия. Нам просто нужно, чтобы они сказали: это не стоит нашего времени и наших денег. Вот и все».

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