В Гомеле мошенники уговорили пенсионерку сжечь два автомобиля 15 16.10.2023, 12:47

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Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Гомельской пенсионерке, которая подожгла две машины, грозит до 10 лет лишения свободы.

Женщина стала жертвой мошенников и взяла на свое имя несколько кредитов. После этого 27 июля преступники уговорили ее поджечь автомобили, на которых некие «банкиры» могли уехать из страны с ее деньгами — и поджогом пенсионерка должна была их остановить.

Несмотря на компенсацию ущерба, лукашисты завели на нее уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (умышленные уничтожение, повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом), по которой ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

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