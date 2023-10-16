Франция предупредила Иран о последствиях обострения конфликта на Ближнем Востоке 3 16.10.2023, 13:03

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Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Ибрагимом Раиси, в котором предостерег его от эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает DW со ссылкой на Елисейский дворец.

Согласно заявлению пресс-службы французского лидера, он предостерег Раиси от любой эскалации или распространения конфликта, особенно на Ливан, где базируется Хезболла.

«Учитывая отношения с Хезболлой и ХАМАС, в этой связи Иран несет ответственность», – говорится в сообщении.

Париж также заявил, что Тегеран должен сделать все возможное, чтобы избежать региональной вспышки конфликта.

Ранее сообщалось, что в Белом доме допускают возможность вмешательства Ирана в конфликт между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

По словам представителя Белого дома Джейка Салливана, именно поэтому президент США Джо Байден решил направить авианосец в Средиземное море и самолеты в район Персидского залива.

Ранее Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и дальнейшей эскалации конфликта.

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