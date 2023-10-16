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В России напечатали новые купюры по 1000 и 5000 рублей

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  • 16.10.2023, 13:16
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В России напечатали новые купюры по 1000 и 5000 рублей

Заработал печатный станок?

Банк России представил новую банкноту номиналом 1000 рублей образца 2023 года. Она посвящена Приволжскому федеральному округу, уточнила пресс-служба Центробанка.

На лицевой стороне однотысячной купюры изображен Нижний Новгород — Никольская башня Кремля. На оборотной стороне — музей истории государственности татарского народа и Татарстана в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

ЦБ также представил дизайн новой пятитысячной купюры, которая посвящена Уральскому федеральному округу. На ее лицевой стороне изображена стела «Европа-Азия» в Екатеринбурге, на оборотной — композиция «Сказ об Урале» из Челябинска и стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

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