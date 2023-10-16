В Беларуси началась переброска войск и военной техники

В Беларуси началась переброска войск и военной техники15
- 16.10.2023, 13:25
- 13,500
Что происходит?
В рамках проверки боевой готовности, проводимой по поручению Лукашенко, очередные подразделения механизированных соединений приступили к выполнению учебно-боевых задач. Об этом заявили в Минобороны Беларуси.
Проверка носит комплексный характер и «позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению».
«Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности», — заявили в ведомстве.
В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования Минской, Гродненской, Брестской и Витебской областей.
Напомним, последний раз такая проверка проводилась 3 октября этого года.