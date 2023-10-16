В Беларуси началась переброска войск и военной техники 15 16.10.2023, 13:25

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Что происходит?

В рамках проверки боевой готовности, проводимой по поручению Лукашенко, очередные подразделения механизированных соединений приступили к выполнению учебно-боевых задач. Об этом заявили в Минобороны Беларуси.

Проверка носит комплексный характер и «позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению».

«Войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки. Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности», — заявили в ведомстве.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования Минской, Гродненской, Брестской и Витебской областей.

Напомним, последний раз такая проверка проводилась 3 октября этого года.

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